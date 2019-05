Cagliari: il 10 maggio Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi) live al Fabrik

Carmelo Pipitone viene dalla Sicilia e da anni è attivo come musicista nel panorama italiano. Il suo nome è legato in modo indissolubile ai MARTA SUI TUBI, di cui è chitarrista e co-fondatore, ma ha dimostrato nel tempo voglia di sperimentare ed essere parte integrante di progetti musicali importanti quali O_R_k e DUNK italian band.

A fine 2018, dopo l’esperienza in tour con i Dunk, il nostro fa uscire un disco solista, Cornucopia, pubblicato a novembre dello scorso anno, di cui lui stesso dice:

Questo è il breve viaggio di un piccolo uomo tra i vicoli sporchi di una città. È anche il racconto di un condannato a morte dalla vita, che viaggia nel tempo per raggiungere e combattere Dio.

Quest’uomo si affida totalmente al suo “Santo” e con lui prova a volare per capire cos’è la caduta; con lui impara a sentirsi migliore degli altri e compiaciuto li affoga, lui stesso affoga in una vasca cercando di liberarsi da quelle catene che prima gli erano tanto amiche! Un giorno, alzandosi dal letto, svanirà nel nulla”.

Ad affiancarlo LEF – Lorenzo Esposito Fornasari, produttore di Cornucopia, nonché voce e elettronica degli O.R.k.

L’album è uscito il 16 novembre per La Fabbrica e Believe Digital.

Ai brani di Cornucopia il duo affiancherà pezzi degli ORk rivisitati in chiave acustica.

Il concerto si terrà al Fabrik club alle ore 22:00.

Ingresso 5,00 euro.