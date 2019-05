Cagliari. Giagoni (Lega) incontra i rappresentanti del gruppo sardo spontaneo dei distributori

Per tale motivo, ieri mattina, ho ritenuto più che opportuno incontrare i rappresentanti del gruppo sardo spontaneo dei distributori di carburante e intavolare con essi un dibattito circa le loro richieste.

Ciò che ci domandano è un impegno, affinché un settore produttivo così strategico per l’economia isolana venga tutelato e venga loro garantito un guadagno lordo più equo, che non veda così tanta disparità tra i benzinai e le multinazionali produttrici.

Come Capogruppo della Lega in consiglio Regionale esprimo a nome mio e di tutto il partito massima solidarietà e appoggio per delle rimostranze più che legittime. Sarà, inoltre, nostra cura visionare e seguire la questione in attesa di risultati tangibili.

On.le Dario Giagoni

Capogruppo Regionale Lega Salvini Sardegna