Cagliari. Elezioni comunali: Energie per l’Italia a sostegno del candidato del centrodestra.

Il coordinamento regionale di Energie Per L’Italia Sardegna, Tore Piana, ha ratificato la proposta del coordinatore provinciale della provincia di Cagliari, Giuseppe Cappai, d’accordo per la formazione della lista alle comunali di Cagliari all’interno della coalizione di centro destra, sardista e autonomista, che governa la Regione, con la lista denominata ” I POPOLARI PER CAGLIARI”, nella cui lista saranno candidati gli esponenti indicati da Energie Per L’Italia Cagliari.

Il coordinatore provinciale, Giuseppe Cappai , è l’unico autorizzato a sottoscrivere gli accordi provinciali e comunali di Cagliari, oltre ad essere l’unico responsabile a fare dichiarazioni a nome di Energie Per L’Italia Cagliari.

Dettagli dell’accordo saranno specificatamente illustrati nei prossimi giorni da Giuseppe Cappai.