Cagliari e Sassari. Unicef Italia presenta il progetto “Lost in Education”

Martedì 14 maggio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, presso l’Aula Magna del Liceo Euclide, in via Alfonso Ligas (CA), e mercoledì 15 maggio 2019, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto IIS Pellegrini, in via Grazia Deledda 128 a Sassari, si svolgerà l’evento di presentazione territoriale del progetto “LOST IN EDUCATION”.

“LOST IN EDUCATION” è tra i 17 progetti multiregionali sostenuti dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e vede l’UNICEF Italia come capofila in collaborazione con Arciragazzi (Nazionale, Sicilia, Liguria, Lazio, Lombardia, Taranto) e con ARCI Liguria, ed è realizzato in 20 scuole secondarie di primo e secondo grado (13 Istituti Comprensivi e 7 Scuole Superiori) di 7 regioni in Italia (Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia).

La valutazione di impatto del progetto sarà realizzata dall’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (Laboratorio FOIST per le Politiche Sociali e i Processi Formativi).

Scuole Partner per la Sardegna sono l’Istituto Comprensivo Su Planu di Selargius e l’Istituto IIS Pellegrini di Sassari. Sono coinvolti per ogni scuola 75 studenti e studentesse, insieme ad insegnanti, famiglie e territorio.

“LOST IN EDUCATION” ha l’obiettivo di migliorare il benessere dei ragazzi e delle ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità scolastica, territoriale e di vita; rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto e la consapevolezza della intera comunità.

Nel corso del progetto saranno attivati Tavoli di partecipazione attiva (1 per regione), laboratori misti di studenti, docenti, famiglie e attori della comunità, con la finalità di costruire ambienti sicuri in cui i ragazzi possano sviluppare le proprie capacità e avviare percorsi territoriali di co-progettazione verso una comunità che si attesta come educante.