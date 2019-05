Cagliari: domani alla Pinacoteca Nazionale il concerto “Novecento Barocco”

Creare una condivisione tra armonie musicali e arte figurativa. Il Polo Museale della Sardegna e la Pinacoteca nazionale di Cagliari, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “G.P. Da Palestrina” e l’Associazione Ensemble Spaziomusica Cagliari, sabato 1 giugno 2019, alle 18.00, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, in Cittadella dei Musei, i musicisti Giorgio Matteoli, flauto dolce, e Michela Senzacqua, pianoforte, presentano un concerto dal titolo: “Novecento Barocco. La letteratura per flauto dolce da Bach ai contemporanei”.

Nel corso dell’ottavo dei dieci concerti in programma dal 9 marzo all’ 8 giugno 2019, verranno eseguite le musiche di J.S. Bach, Sonata in per flauto dolce contralto e clavicembalo obbligato in Fa Maggiore (dall’originale BWV 1031), Allegro moderato – Siciliano – Allegro, G.Ph.Telemann Fantasia in Do Maggiore per flauto di voce solo, W.A. Mozart Fantasia in re min K 397 per pianoforte solo, H.U. Staeps Sonata in Do minore “in modo preclassico” per flauto dolce contralto e pianoforte, Andante affettuoso – Allegro – Adagio – Allegro assai, J. Collette Due studi dai 12 Studi melodici per flauto dolce soprano solo, A. Casella Tre Pezzi infantili di Alfredo Casella dall’Op 35, Preludio – Allegretto moderato ed innocente, Siciliana – Allegretto dolcemente mosso, Galop – Prestissimo, M. Arnold Sonatina per flauto dolce contralto e pianoforte, Piacevole (Cantilena) – Andante con moto (Chaconne) – Allegro vivace (Rondò).

Per l’evento l’ingresso sarà gratuito.

Info:

Pinacoteca Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 662496