Cagliari. Domani a Palazzo Regio nuovo concerto della rassegna “Musica a Palazzo”

Nuovo concerto gratuito, domani alle ore 20.30 a Palazzo Regio, nell’ambito della prima edizione della rassegna “Musica a Palazzo”, curata dalla Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

Come nelle precedenti serate, anche nel quinto appuntamento della kermesse saranno protagonisti i giovani studenti del Conservatorio. Nella Sala Consiliare si esibiranno Laura Piras all’oboe e Manuele Pinna al pianoforte.

Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sonata per corno inglese e pianoforte di Paul Hindemith, dei Preludi 7, 8 e 9 per pianoforte di Claude Debussy, ancora la Sonata per oboe e pianoforte di Francis Poulenc per concludere con la Sonata per oboe e pianoforte di Camille Saint-Saëns.

L’iniziativa “Musica a Palazzo” è rivolta a un pubblico vasto, che ama ascoltare il solista così come la formazione da camera, i cantanti con le loro magnifiche romanze, capolavori dei nostri operisti tanto quanto i virtuosismi trascendentali delle opere dei grandi compositori.

Dal canto loro, gli interpreti diverranno protagonisti e al tempo stesso esempio positivo di ciò che l’impegno, lo studio, la dedizione totale per la realizzazione dei propri sogni possono concretamente e culturalmente offrire.

L’ingresso ai concerti sarà gratuito ma su prenotazione, per un massimo di 90 persone, al numero 070.4092010 o via mail a prenotazionipalazzoregio@proservicespa.com