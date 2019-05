Cagliari. Deviazioni del CTM al Poetto in occasione della Coppa del Mondo Triathlon

Venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019, per lo svolgimento della Coppa del Mondo Triathlon 2019 a Cagliari, chiuderanno al traffico alcune vie del Poetto. Le linee PF – PQ – QS devieranno il percorso secondo tre diverse modalità come di seguito riportato:

Dalle ore 8.00 di venerdì 17 alle 8.00 di sabato 18 maggio

LINEE PF-PQ

N.B. Al fine di evitare disagi alla clientela che deve recarsi al Poetto, si informa che l’ultima fermata utile in direzione Quartu è all’altezza di via dei Tritoni (prima del parcheggio sterrato di Marina piccola).

Ultima fermata utile in direzione Cagliari nel Lungomare Poetto è presso lo stabilimento Calypso.

Direzione Quartu

Gli autobus, giunti in piazza Arcipelaghi (Marina piccola), proseguiranno nella quattro corsie fino a via Isola di S. Pietro da dove riprenderanno il percorso ordinario nel Lungomare Poetto.

Direzione Cagliari

Gli autobus, dal Lungomare Poetto, proseguiranno in via Isola di San Pietro, a sinistra nella quattro corsie da dove riprenderanno il percorso ordinario da piazza Arcipelaghi.

LINEA QS

Gli autobus provenienti da Quartu proseguiranno in via Isola di San Pietro, inversione di marcia, strada quattro corsie e via Isola San Pietro da dove riprenderanno nel Lungomare Poetto in direzione Quartu.

(Capolinea provvisorio all’altezza dello stabilimento Ottagono)

FERMATE SOPPRESSE

Tutte le fermate presenti in entrambi i lati nella controstrada parcheggi Lungosaline; via Ausonia; Lungomare Poetto (tra via dell’Ippodromo e via Isola di San Pietro).

Dalle ore 8.00 alle 13.45 di sabato 18 maggio

LINEE PF-PQ

N. B. Al fine di evitare disagi alla clientela che deve recarsi al Poetto, si informa che l’ultima fermata utile in direzione Quartu è all’altezza di via dei Tritoni (prima del parcheggio sterrato di Marina piccola).

Ultima fermata utile in direzione Cagliari nel Lungomare Poetto è all’altezza dello stabilimento Ottagono.

Direzione Quartu

Gli autobus, giunti in piazza Arcipelaghi (Marina piccola), proseguiranno nella quattro corsie fino alla rotonda di via dell’Idrovora da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Cagliari

Gli autobus, dal Lungomare Poetto, proseguiranno nella quattro corsie e, superata la rotatoria di via dell’Idrovora, riprenderanno il percorso ordinario da piazza Arcipelaghi.

LINEA QS

Gli autobus, provenienti da Quartu, effettueranno l’inversione alla rotonda di via dell’Idrovora e proseguiranno nella quattro corsie da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Quartu.

(Capolinea provvisorio all’altezza dello stabilimento Ottagono).

FERMATE SOPPRESSE

Tutte le fermate presenti in entrambi i sensi di marcia nella controstrada parcheggi Lungosaline; via Ausonia; Lungomare Poetto (tra via dell’Ippodromo e via dell’Idrovora); via dell’Idrovora.

Dalle ore 13.45 alle 22.00 di sabato 18 maggio

LINEE PF-PQ

N. B. Al fine di evitare disagi alla clientela che deve recarsi al Poetto, si informa che l’ultima fermata utile in direzione Quartu è all’altezza di via dei Tritoni (prima del parcheggio sterrato di Marina piccola).

Ultima fermata utile in direzione Cagliari nel Lungomare Poetto è presso lo stabilimento Calypso.

Direzione Quartu

Gli autobus, giunti in piazza Arcipelaghi (Marina piccola), proseguiranno nella quattro corsie fino alla rotonda di via Isola di S. Pietro, via Isola di S. Pietro e Lungomare Poetto da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Cagliari

Gli autobus, dal Lungomare Poetto proseguiranno in via Isola di S. Pietro, a sinistra nella strada quattro corsie fino a Piazza Arcipelaghi da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA QS

Gli autobus provenienti da Quartu proseguiranno in via Isola di S. Pietro, inversione di marcia e strada quattro corsie, via Isola San Pietro e Lungomare Poetto da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Quartu.

(Capolinea provvisorio all’altezza dello stabilimento Ottagono).

FERMATE SOPPRESSE

Tutte le fermate presenti in entrambi i sensi di marcia nella controstrada parcheggi Lungosaline; via Ausonia; Lungomare Poetto (tra via dell’Ippodromo e via Isola di S. Pietro).