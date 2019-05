Cagliari. Confidi Sardegna: approvato bilancio 2018. Rinnovate anche le cariche sociali

Il presidente Achille Carlini ha esposto all’Assemblea i risultati raggiunti: 247 milioni di euro è il volume dei finanziamenti complessivamente garantiti, fondi propri per un importo superiore ai 21 milioni di euro e un total capital ratio di poco inferiore al 24% (il parametro minimo richiesto dalla legge è pari al 6%). Dati che confermano la grande solidità patrimoniale del Confidi Sardegna e le ulteriori possibilità di sviluppo dei suoi volumi di attività.

«Consolidare il nostro mandato di assistenza al credito richiesto dal sistema imprenditoriale regionale; sviluppare la nostra attività anche in altre regioni italiane, grazie a specifici accordi attualmente in fase di perfezionamento; definire accordi di collaborazione in ambito regionale grazie ai quali sviluppare mirate azioni operative e commerciali, sia nell’ambito dell’attività caratteristica, sia nell’ambito dell’attività residuale; ampliare ulteriormente il modello di consulenza finanziaria specialistica: questi sono alcuni fra i più importanti obiettivi dell’azione del Confidi Sardegna portata avanti nel corso dell’esercizio 2018 – ha spiegato Carlini ai soci – rispetto ai quali il Consorzio conferma il proprio impegno anche per l’anno in corso».

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Durante i lavori assembleari si è anche proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Risulta sostanzialmente confermata la precedente governance del Confidi: siederanno in Consiglio di Amministrazione per una altro triennio Achille Carlini, Umberto Nulli, Libero Muntoni, Giuseppe Ruggiu, Monica Pilloni, Maurizio Spiga, Alessandro Balduzzi (che fa il suo ingresso come consigliere del Consorzio), Valentino Monni e Paolo Fadda. Per il Collegio Sindacale, come sindaci effettivi, si confermano Gianluca Zicca (nella veste di presidente) e Paolo Meloni e si registra il nuovo ingresso di Gabriela Savigni; si confermano, inoltre, quali sindaci supplenti Giorgio Graziano Cherchi e Luca Manca.

Nella prima riunione svoltasi ieri, 15 maggio, il Consiglio di Amministrazione ha confermato Achille Carlini alla presidenza e nominato Monica Pilloni vicepresidente.