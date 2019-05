Cagliari-Confcommercio Sud Sardegna organizza un seminario sul diamante

Venerdì 31 maggio, alle 14 nella sede di Confcommercio Sud Sardegna si terrà un seminario sul Diamente con Loredana Prosperi, responsabile dell’istituto gemmologia italiano

Il Diamante, gioiello per eccellenza, si apre ad un nuovo mercato, ma che differenza c’è tra quello sintetico e quello naturale? Come distinguerli? Loredana Prosperi, Responsabile del Laboratorio Analisi IGI –Istituto Gemmologico Italiano, venerdì 31 maggio, a partire dalle 14, nella sede di Confcommercio Sud Sardegna di via Santa Gilla 6, terrà un workshop per imparare a riconoscere le caratteristiche di questa pietra preziosa.

L’incontro sarà introdotto da Maura Danese, presidente di Federpreziosi Confcommercio Sud Sardegna, seguirà poi l’intervento …e c’è qualcosa di misterioso nel diamante sintetico”, di Lordana Prosperi, responsabile del laboratorio Istituto Gemmologico Italiano. Il workshop verrà moderato dal direttore di Federpreziosi Confcommercio Imprese per L’Italia Steven Tranquilli.

L’appuntamento, ad ingresso libero, è organizzato da Federpreziosi Confcommercio Sud Sardegna.