Cagliari. Confcommercio Sud Sardegna, edizione 2019 “Formazione formatori”

È rivolto a professionisti, consulenti, dipendenti pubblici e privati, che potranno affiancare alla loro attività quella di trainer/formatore, nonché studenti, laureati e neolaureati che vogliono ottenere una specializzazione immediatamente spendibile sul mercato del lavoro, per cui sono previste due Borse di Studio.

Giovedì 30 maggio nella sede di Confcommercio di via Santa Gilla 6

200 ore per fornire ai partecipanti una serie di competenze specialistiche nell’ambito della formazione: dall’analisi del mercato formativo alla progettazione, dalla scelta di metodi e stru-menti alla docenza, dalla gestione del gruppo alla comunicazione, dal monitoraggio e valutazione dei risultati al marketing della formazione, dalle nuove tecnologie formative, ai finanziamenti per la formazione. Con questo obiettivo partirà ufficialmente il corso specialistico “Formazione formatori” organizzato da SP srl, storica società che mette a disposizione delle più importanti organizzazioni private e pubbliche oltre 25 anni di esperienza consulenziale nello sviluppo delle risorse umane e nell’organizzazione aziendale per le attività di formazione, ricerca, selezione, va-lutazione e sviluppo organizzativo.

Il corso, che si svolge con il patrocinio di Confcommercio Sud Sardegna e con la collaborazione di Formez PA, Ebookscuola.com ed Ebookecm.it, si rivolge a professionisti, consulenti, dipendenti pubblici e privati, nonché studenti, laureati e neolaureati e avrà sede a Caglia-ri. Sarà a numero chiuso (Massimo 25 partecipanti) e strutturato in 200 ore di formazione suddivise in 9 moduli tematici il venerdì e il sabato (144 ore) più un modulo outdoor residenziale (giovedì, venerdì e sabato) per complessive 20 ore più 2 Incontri di Coaching individuale (in itinere e finale, da definire con allievi) per complessive due ore più un Project Work con tutoraggio (individuale o in sottogruppo) per complessive 34 ore.

Al termine del corso, ogni partecipante sarà in grado di sviluppare il proprio progetto professionale nel settore formazione, conoscere il mercato della formazione e comunicare la propria competenza, analizzare i bisogni formativi, progettare, erogare e valutare interventi formativi, utilizzare diverse metodologie didattiche e strumenti di comunicazione di gruppo, approfondire le opportunità offerte dai finanziamenti per la formazione e scegliere tra i diversi strumenti innovativi offer-ti dalla formazione digitale.

“La formazione rappresenta un ambito professionale molto variegato”, spiega Salvatore Taccori, amministratore di Sp srl, “coinvolge una pluralità di attori, docenti, allievi, agenzie e pubbliche amministrazioni di vari settori, tecnica, trasversale, professionale, finanziata, obbligatoria, e di committenti ad esempio ordini professionali, enti governativi, aziende, pubbliche amministrazioni e associazioni. Per questi motivi, il mondo della formazione rappresenta una grande opportunità per coloro che vogliono costruire o migliorare le proprie competenze di Formatori/Formatrici, sia come freelance che come specialist all’interno di un’organizzazione”.

Sono previste due borse di studio (una a copertura del 100% dell’investimento, una a copertura del 50% dell’investimento), assegnate con criteri di età/merito e riservate a neolaureati quinquen-nali da non più di 3 anni (al 15/07/2019). La scadenza per richiedere la borsa di studio è fissata al 15/07/2019. Il termine ultimo invece per iscriversi è fissato al 31/07/2019. Sconti da 10 al 20% per iscrizioni pervenute entro il 30/06/2019.

Per formalizzare l’iscrizione occorre inviare il curriculum e l’apposita scheda di iscrizione. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.selper.it/formazioneformatori/, o la pagina Fa-cebook www.facebook.com/corsoformazioneformatori/ o ancora rivolgersi all’indirizzo email se-greteria@selper.it.