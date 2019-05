Cagliari. Borsa di Studio “Ivo Taddei” 2018: studentessa sarda vince il premio nazionale

Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 11.00 presso il Thotel a Cagliari sarà premiata Elisa Demontis, la vincitrice della Borsa di Studio “Ivo Taddei” 2018. Laureata in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Cagliari nel 2018 con votazione 110 e Lode, tesi su “Il Value at Risk per la quanti cazione del rischio di mercato e tecniche di backtesting”. Attualmente è iscritta al corso di Laurea Magistrale in Economia, nanza e politiche pubbliche con indirizzo Mercati nanziari presso l’Università degli Studi di Cagliari.

La borsa di Studio Anasf “Ivo Taddei”, mette in premio 3.000 euro ed è riservata ai laureati di un corso di laurea di primo livello in ambito economico, attualmente iscritti a un corso di laurea magistrale in classi di ambito economico- nanziario, presso un’università italiana.

Alla premiazione saranno presenti:

il prof. Giovanni Battista Masala, del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Cagliari, relatore della tesi;

la dr.ssaAlma Foti, Responsabile dell’area Educazione nanziaria e Rapporti con i Risparmiatori, membro del Comitato Esecutivo Anasf;

dr. Nicolò Pinna, Coordinatore Territoriale Sardegna.