Cagliari- Arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Francesco Dore e Thomas Lois

La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato il 25enne Francesco Dore e il 31enne Thomas Lois accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Seconda Sezione della Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambito cittadino e nell’hinterland, hanno portato a termine un’indagine legata ad un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti in Via Castelli a Cagliari.

Il servizio è stato portato a termine nella serata di ieri, 18 maggio, quando la polizia ha osservato un’auto che si fermava davanti all’abitazione di Via Castelli, posta sotto osservazione. Da qui è uscito un ragazzo che, dopo aver parlato velocemente con l’autista, accedeva dentro lo stabile per poi riscendere pochi minuti dopo per consegnare un involucro e ricevere in cambio del denaro.

La macchina è poi ripartita ed è stata seguita dagli investigatori e in seguito bloccata. In questo frangente il conducente ha dichiarato di avere acquistato pochi grammi di marijuana per uso personale.

Dopo essere stato identificato gli è stato contestato l’illecito amministrativo con conseguente sequestro dello stupefacente pari a circa 10 gr. di marijuana.

Nel contempo i poliziotti sono riusciti ad introdursi nell’atrio del condominio bloccando i due giovani spacciatori, entrambi pregiudicati per reati specifici, trovati in possesso di diverse tipologie di stupefacente pari a 2,35 gr. di cocaina, 223,6 gr. di hascish e 137,5 gr di marijuana, nonché la somma di denaro 217 € quale provento di illecita attività.

Su disposizione del PM di turno sono stai accompagnati ai rispettivi domicili in attesa del giudizio previsto nella mattinata odierna.