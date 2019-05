Cagliari-Ambarabà Ricicloclò®: l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio si impara a scuola

Per imparare l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso la poesia, l’8 Maggio, oltre seicento alunni di diciotto scuole primarie di Cagliari e provincia hanno preso parte al progetto Ambarabà Ricicloclò®, promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

L’iniziativa Ambarabà Ricicloclò®, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia rappresenta un’occasione importante per spiegare alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio – a detta di Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio RICREA. “E’ utile far comprendere ai ragazzi come oggetti d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita”.

“Gli organizzatori hanno proposto ai bambini un’attività che permetteva loro di giocare con la lingua attraverso la composizione di limerick, breve componimento tipico della lingua inglese dal contenuto umoristico e nonsense, formato da cinque versi in rima AABBA.Ogni classe ha così presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli alunni o dall’intera classe.

In seguito I lavori sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto come vincitrici le seguenti classi: III A dell’I.C. Villaputzu e San Vito, la classe IV della scuola primaria “I Pini” di Cagliari e le classi V L-M della scuola primaria dell’I.C. n° 2 di Sinnai.

I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall’artista Enrico Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.