Cagliari: al teatro Le Saline due spettacoli per la rassegna “1€uro festival”

Per la rassegna “1 €uro festival” al Teatro delle Saline di Cagliari saranno in scena, martedì 14 maggio alle 21, il Duo Furia-Agus con lo spettacolo “Contemporary Tango”, mentre mercoledì 15 maggio sarà la volta di “Tanto pe’ Cantà” della compagnia Origamundi.

Contemporary Tango. Sul palco Fabio Furia (Bandoneón) e Walter Agus (Pianoforte) daranno un assaggio di passato, presente e futuro condensati in un unico ed insolito viaggio nella storia del tango. Fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione, un interessante sintesi tra il mondo sonoro del Jazz e quello del Tango Nuevo. Uno spettacolo innovativo, nel quale le dimensioni del tempo e dello spazio si piegano fino ad incontrarsi, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente dal Tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furia. Un’esperienza artistica in cui il tango giunge fino alla sua massima evoluzione, trasformato e rivoluzionato. Non solo musica, dunque, ma Arte, nella sua accezione più ampia e moderna. Un repertorio profondamente jazz e di contaminazione che si inserisce in una dimensione intimamente evocativa ed emozionale.

Tanto pe’ Cantà. Un “concerto teatralizzato”, che gioca in modo quasi irriverente e mai banale, con i più famosi brani della musica italiana, passando dall’Opera, alla canzone popolare per arrivare al pop moderno. Uno spettacolo per nostalgici del tempo ma anche per i più giovani, perché la Musica non ha età, un omaggio al nostro Paese, ricco di fascino, storia e sensazioni magiche. Ideazione e regia dello spettacolo sono di Ivano Cugia, in scena Andrea Gandini, Adriana Monteverde, Ivano Cugia; foto di Carla D’Alberto.

“1€ festival”, icona di freschezza e successo. Il teatro delle Saline con la diciannovesima edizione di “1€ festival”, dà vita a una rassegna che vanta il convinto apprezzamento di pubblico e critica. Al centro del successo, il riuscito connubio di arte teatrale multidisciplinare, comicità, musica e danza con compagnie di profilo locale e nazionale. La Compagnia Akròama ha un ringraziamento particolare per i partner del progetto: dal Ministero per i beni e le attività culturali turistiche alla Regione Sardegna, il Comune di Cagliari e la Fondazione di Sardegna.