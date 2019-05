Cagliari-Al Teatro Alkestis va in scena lo spettacolo Les funambules

Dopo il debutto dello scorso 30 aprile, venerdì 31 maggio, sabato 1 alle ore 21.00 e domenica 2 giugno alle ore 19.00 al Teatro Alkestis di Cagliari, in via Loru 31, andrà in scena Les funambules.

Lo spettacolo tratto da Jean Genet, con Andrea Meloni e Sabrina Mascia, curato dalla regia di A. Meloni, presenta la nuova produzione teatrale del Teatro Laboratorio Alkestis e della compagnia d’arte Circo Calumet.

Le funambules è un racconto teatrale sull’arte, dedicato, nello specifico, all’arte del funambolismo, percepito come metafora di una vita, spinta fino ai limiti del possibile e vissuta nell’angolo più profondo e segreto di se stessi.

Una storia umana che combatte la paura della morte tramite una permanente ricerca di verità, bellezza e perfezione.

Per informazioni e prenotazioni: 070 306392 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00), info@teatroalkestis.it, www.teatroalkestis.it, Facebook: Teatro Alkestis, Instagram: teatro_alkestis