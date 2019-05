Cagliari. ACòa: domenica arrivano i Tenores del Supramonte di Orgosolo

Domenica 2 giugno nel Palazzo Siotto di Cagliari nuovo appuntamento con aCòa, la rassegna che la Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto dedica alle musiche tradizionali del Mediterraneo.

Stavolta al centro del matinèe, in programma alle 11 nel suggestivo scenario del Palazzo Siotto (via Dei Genovesi 114) saranno le voci gutturali. Per l’occasione arriveranno i Tenores del Supramonte di Orgosolo, che oltre a eseguire diversi brani del loro repertorio guideranno anche il pubblico alla riscoperta del contesto in cui questa forma musicale è nata.

A introdurre e moderare l’incontro sarà come sempre il direttore artistico di aCòa, Marco Lutzu.

Informazioni: fgsiotto@gmail.com. Tel. 070 682384.

Biglietti: 6,00 €.