Cagliari: 49enne arrestato per evasione

La Polizia di Stato ha tratto in arresto MULAS Salvatore 49enne cagliaritano, pregiudicato, resosi responsabile del reato di evasione.

Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante, impegnato nei controlli ai soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare non hanno trovato presente in casa Mulas Salvatore, destinatario della misura detentiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari dal marzo del 2017.

Il fratello ha riferito agli Agenti che Salvatore intorno alle 15 aveva dato notizia ai Carabinieri che si stava recando presso l’ospedale “SS. Trinità” per una visita medica specialistica.

I poliziotti hanno quindi raggiunto il nosocomio trovando il Mulas presso il Pronto Soccorso dove i medici hanno riferito che era stata registrata la sua presenza intorno alle 18.15, mentre non vi era alcuna traccia della presenta visita medica specialistica.

Condotto negli uffici della Squadra Volante, accertato che il provvedimento della misura detentiva domiciliare era stato violato, il Mulas è stato tratto in arresto per evasione e su disposizione del PM, è stato ricondotto presso l’abitazione in attesa del processo con rito per direttissima, previsto per la mattinata odierna.