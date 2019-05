Cagliari: 2 arresti per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio

Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambito cittadino e nell’Hinterland, nella serata decorsa gli investigatori del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile hanno tratto in arresto CORDA Fabio 37enne e CORDEDDU Maria Laura 35enne entrambi cagliaritani perché resisi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti a conclusione di un’attività di indagine, finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio, nel quartiere di San benedetto hanno identificato una coppia Corda Fabio e Cordeddu Maria Laura, che sono stati bloccati mentre transitano in auto nella Via Foscolo.

La perquisizione effettuata all’interno del veicolo ha permesso di rinvenire una sacca sintetica posta tra i due sedili anteriori contenente n 12 panetti di sostanza solida di colore marrone dal peso di 1,1 kg circa mentre all’interno della tasca del giubbotto della Cordeddu sono stati rinvenuti 155 € presumibile provento dell’illecita attività.

La perquisizione estesa all’abitazione della Cordeddu ha consentito di porre sottosequestro altra sostanza stupefacente, 150 gr. di hashish, 115 gr di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La coppia al termine degli accertamenti è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio, il Corda accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta mentre la Cordeddu accompagnata presso il suo domicilio in attesa del processo di convalida.