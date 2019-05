Cagliari-1°Congresso OIC alla facoltà di Ingegneria

1° CONGRESSO OIC-In corso l’incontro tra i tecnici della provincia di Cagliari

Oggi, 29 maggio, gli ingegneri della provincia di Cagliari si sono riuniti fino alle 19 nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, in via Marengo, 2 per discutere di temi di stretta attualità e fare il punto sul ruolo dell’ingegnere nella libera professione e nella pubblica amministrazione.

Una giornata di discussione e confronto dedicata ai temi della professione, a partire dall’attualità, quella del primo congresso provinciale dell’Ordine.

Sono stai poi approfonditi i temi dell’Urbanistica, con le proposte per una nuova legge regionale, del Rischio idrogeologico e della Sicurezza degli edifici attraverso il ruolo dell’ingegnere nella società: sono questi i temi principali della giornata.

Nel corso della mattinata è stato presentato, inoltre, in anteprima il primo numero della nuova rivista tecnica dell’Ordine InFormazione, diretta da Carlo Crespellani Porcella. Il tema della prima uscita è proprio Urbanistica, Città e governo del territorio.

Durante la mattina, si sono tenuti due tavoli sulla professione, il primo incentrato su Competenze e Compensi nella libera professione, il secondo sul ruolo degli ingegneri nella Pubblica Amministrazione.

Nel pomeriggio ci saranno gli interventi istituzionali dei vertici dell’Ordine, della Scuola di Formazione, di Ics e del Centro Studi OIC. Quindi le commissioni presenteranno quanto fatto nel recente passato.

In serata, a partire dalle 17.30, ci sarà la consegna delle pergamene dell’Albo d’Oro agli ingegneri con maggiore anzianità di iscrizione.