Borore. festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro patrono degli agricoltori

Sono previsti degli incontri che hanno come obiettivo quello di coinvolgere tutta la popolazione nonché i visitatori che avranno modo di visitare il centro del Marghine.

Il 5 Maggio L’Associazione Amici del libro organizza per l’occasione un incontro per presentare il libro di Francesco Cadeddu dedicato alle api e alla loro insostituibile utilità nell’ecosistema e per la salvaguardia delle specie vegetali.

Un libro che darà anche lo spunto per parlare di agricoltura e degli sviluppi occupazionali che può offrire nel territorio. Alla presenza dell’autore interverranno il sindaco Sebastiana Carboni, l’assessore al bilancio Alessandro Porcu, il presidente degli amici del libro e Umberto Oppus Direttore ANCI Sardegna.