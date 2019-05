Bianca Atzei è la testimonial degli accessori sardi firmati Eles Italia

La cantante Bianca Atzei è tra le tante celebrità che ha scelto di indossare gli iconici ed originali accessori firmati Eles Italia.

Bianca, con la sua bellezza naturale ed il suo talento innato, si è sempre distinta per il suo stile elegante, raffinato e, al tempo stesso, glamour e trendy, per questo motivo la Atzei impreziosisce i suoi look con le particolari e pregiate creazioni in cristalli, gemme e Swarovski della nota marca sarda Eles Italia.

I capolavori realizzati a mano da Silvia e Stefania Loriga danno alla cantante un particolare tono audace e luminoso e contribuiscono, inoltre, a rendere Bianca una vera e sofisticata icona di stile.