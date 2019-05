Barcone carico di migranti alla deriva, a bordo muore una bambina di 5 anni

Questa mattina hanno reso noto che a bordo ha perso la vita una bambina di cinque anni. Nel frattempo, è intervenuta in soccorso una nave della Marina Militare.

I FATTI

“I #migranti riferiscono che una bambina di 5 anni è morta a bordo. Alle 8.25h ci hanno detto che l’elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un’imbarcazione militare”, il tweet dell’organizzazione, che si riferisce a precedenti messaggi inviati dai migranti alla deriva.

“Le autorità- aveva reso noto Alarm Phone poco dopo la mezzanotte– sono state informate della barca in difficoltà questa mattina. Un’imbarcazione dell’ @ItalianNavy ha monitorato la situazione da vicino ma non ha offerto assistenza. Condanniamo questi continui atti di mancata assistenza e richiediamo adeguato soccorso immediatamente”.

Alle 23.47 “le persone a bordo hanno detto che un lato del gommone si é sgonfiato e sta entrando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva. Dicono che non sopravviveranno la notte se lasciati a mare”, ha poi riferito Alarm Phone.

Alle 06.37 di questa mattina “le persone a bordo ci hanno contattati di nuovo. Vedono un elicottero volare intorno a loro ma non vedono alcuna imbarcazione. Ci chiedono se siamo a conoscenza di una possibile operazione di soccorso in arrivo, ma anche noi non sappiamo nulla”.

fonte «Agenzia DIRE» – «www.dire.it»