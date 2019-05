ASSL Nuoro. Pronto Soccorso, chiusura temporanea ingresso principale

La Direzione ASSL Nuoro comunica che, a causa di lavori urgenti per una riparazione delle condotte idriche, a far data da domani si renderà necessaria la chiusura temporanea dell’accesso principale del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco, nel Largo San Josemaría Escrivá (via Biscollai), di fronte al Centro Commerciale.

In attesa che venga completata la riparazione e riaperto l’accesso alle vetture, dovrà essere utilizzato l’ingresso di via Luigi Einaudi, traversa di via Salvatore Mannironi.

Nello scusarsi per il disagio involontariamente arrecato, la Direzione si impegna a comunicare tempestivamente la riapertura o ogni altra variazione.