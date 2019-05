ASD UNICORNS : QUANDO IL VOLLEY È NO LIMITS

Una nuova realtà sportiva si appresta a calcare la scena del Volley regionale amatoriale, il riferimento è alla ASD Unicorns di Oristano.

Il sodalizio sportivo diretto da Manuela Erbì tecnico abilitato Fipav, è composto da una nutrita schiera di ex atleti la cui passione per il Volley non ha mai ceduto al trascorrere dell’età anagrafica; Ecco la più forte delle ragioni che ha favorito e consentito al coach di amalgamare un vero gruppo, dove sport, passione, spirito di squadra e sano divertimento saranno certamente gli ingredienti principali per poter affrontare qualsiasi competizione e “qualsiasi” avversario. Mercoledì 22 Maggio la prima uscita stagionale della ASD Unicorns presso la palestra comunale di Santa Giusta, e seppure in formazione rimaneggiata per l’assenza di alcuni atleti, il team di coach Erbì ha ben figurato contro la formazione locale, la S. S. “Salvo D’acquisto” che milita nel campionato provinciale di 1^divisione.

L’obiettivo principale non può che essere “divertimento”, il ” must” per dirlo alla maniera anglosassone, ma anche e soprattutto il contesto dove lo Sport unisce genitori figli, amici e supporter, sviluppando in maniera del tutto spontanea la passione per una delle discipline più amate.

La società ultimerà nei prossimi giorni il calendario delle uscite pre campionato, opportunità importanti per testare il team al completo.

Oristano 23.05.2019 Mauro Grussu