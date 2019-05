Arzachena. Nascondeva denaro e droga. Operaio arrestato dai Carabinieri della stazione

Nella tarda mattinata del 14 maggio i Carabinieri di Arzachena hanno arrestato un muratore 55enne originario del cagliaritano ma da tempo stabilitosi nel nord Sardegna, perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di una consistente somma di denaro. Il tutto è partito da un controllo stradale ed una prima perquisizione veicolare nel corso della quale sono saltati fuori alcuni grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Una più approfondita perquisizione estesa subito dopo all’abitazione dell’operaio, che aveva già annoverato precedenti in materia di stupefacenti, ha consentito di rinvenire ulteriori 13 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e la somma di 15.000 euro in contante che era contenuta in due barattoli interrati nel giardino di casa. Proprio il sistema di occultamento ha fatto pensare che il denaro fosse di provenienza illecita e pertanto è stato anch’esso sottoposto a sequestro.

G.E., queste le iniziali dell’uomo, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.