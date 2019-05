Arkadia Editore al 32° Salone Internazionale del Libro

32° Salone Internazionale del Libro sarà nello spazio che sarà condiviso dai NEI–Nuovi editori indipendenti (Arkadia Editore, Miraggi Edizioni, Las Vegas Edizioni, Neo Edizioni).

Le novità in catalogo, le nuove collane – Xaimaca, Senza rotta e SideKar – saranno a disposizione dei visitatori del più importante evento del mondo editoriale nazionale. Vari gli appuntamenti inseriti nella programmazione ufficiale della manifestazione e nel programma del Salone Off.

Si inizierà venerdì 10 maggio, Sala Avorio alle18:30, con la presentazione del libro di Fernando Guglielmo Castanar, Il postino di Mozzi, un romanzo corale e ricco di riferimenti letterari, sul mondo dei libri e sulla difficile arte di farli giungere alla ribalta. Interverranno con l’autore Giovanni Agnoloni, Paolo Ciampi, Arianna Destito, Nunzio Festa, Alessandro Gianetti, Franz Krauspenhaar, Marino Magliani, Giulio Mozzi,Luigi Preziosi, Marco Candida e Giacomo Sartori. Modererà l’incontro la giornalista, blogger e scrittrice Giulia Ciarapica.

Alle 21 di venerdì appuntamento per il Salone Off al Circolo B-Locale, in via Bari 22 a Torino, per festeggiare insieme i dieci anni di attività editoriale di Arkadiae Miraggi. Un momento conviviale dedicato al confronto e al racconto di un percorso che conferma l’attenzione alle qualità e alla cura della produzione editoriale. Nel corso della serata,Alessandro Zannoni, autore di Stato di Famiglia, e Valentina Di Cesare, autrice del romanzo L’anno che Bartolo decise di morire, racconteranno i loro libri.

Sabato 11 alle 13:30, Sala Avorio, spazio aStato di famiglia diAlessandro Zannoni,la raccolta di racconti che dà il via alla nuova collana di narrativa SideKar, dedicata alle scritture outsider e curata da Mariela Peritore e Ivana Peritore. Interverranno con l’autore Enrico Pandiani ed Enrico Remmert, e Alessandra Terni. Con Stato di famiglia,Alessandro Zannoni, autore prediletto da Luigi Bernardi, racconta il male e le sue distorsioni. Un Male che esplode in maniera irrazionale e imprevedibile, e che si ricollega alla cronaca senza lasciare spazio a nessuna forma di morbosità o voyeurismo.

Sabato alle 21:00 sarà ancora Salone Off al Circolo B-Locale, che ospiterà La Notte delle Riviste, protagonistaAmmatula, la rivista letteraria curata da Marco Di Fiore e Francesca Ventimiglia. Un’occasione di confronto tra redattori di riviste, lettori, editori e scrittori su un fenomeno dinamico che offre sempre maggiore spazio alle voci più interessanti del panorama letterario nazionale.

Vi aspettiamo all’Oval, stand W154-X155 e confidiamo di incontrarvi ai nostri incontri.