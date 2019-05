Arbatax. Al Red Valley Festival 2019 la leggenda dell’EDM David Guetta

Sarà una notte di Ferragosto indimenticabile: il dj numero uno al mondo ha scelto la Sardegna, Arbatax, nell’unica data del suo tour estivo in Italia. Il 14 agosto i riflettori del Red Valley Festival saranno puntati sul Re incontrastato della EDM: il dj e produttore francese David Guetta.

Sarà proprio lui ad aprire la quinta edizione del festival in programma dal 14 al 17 agosto, in Ogliastra. Un inizio col botto, la chiusura sarà altrettanto esplosiva come vi abbiamo già annunciato con il rapper dei record Salmo, il 17 agosto. Il resto della line-up verrà svelata molto presto.

Dicevamo, dunque, che sarà la star internazionale David Guetta a dare il via, la vigilia di Ferragosto, alla quattro giorni di concerti del Red Valley, Festival consacratosi uno degli appuntamenti più importanti nel panorama degli eventi isolani. In uno scenario unico e spettacolare fronte mare e incorniciato dalle spettacolari rocce di porfido rosso, che ha ospitato negli anni artisti del calibro di Steve Aoki, Deorro, Ingrosso, D’Agostino. Per citare solo alcuni nomi.

Pierre David Guetta nasce a Parigi e inizia la sua carriera a soli 17 anni nei club parigini, per poi approdare a Ibiza in veste di dj resident del Pacha e dell’Ushuaia. L’elenco delle collaborazioni di questo artista è un albero genealogico del pop moderno: da Rihanna a Usher, Justin Bieber, Nicki Minaj ma anche Afrojack e Martin Garrix. Il suo ultimo album “7” pubblicato il 14 settembre 2018, – ricco di importanti collaborazioni con artisti come Justin Biber e Sia, spazia dal reggaeton all’hip hop fino alla house underground – ha raggiunto la posizione #1 su iTunes a livello mondiale durante il weekend dell’uscita, conquistando più di 1 miliardo di streaming e rendendo Guetta il sesto artista più ascoltato su Spotify, con 40 milioni di ascoltatori mensili. Il video “Say My Name”, il nuovo singolo dalle influenze latine, certificato disco d’oro in Italia, che vede la collaborazione della pop star Bebe Rexha e del patron del reggaeton J Balvin. Una traccia che, ad oggi, ha già totalizzato più di 207 milioni di streaming e quasi 438,9 milioni di views su YouTube.

David Guetta ha scelto la Sardegna nella data del suo tour estivo che precede quella già in programma da tempo il 1 dicembre alla Unipol Arena di Bologna. Un appuntamento imperdibile da segnare in rosso sul calendario: 14 agosto 2019, Red Valley Festival, Arbatax.

Biglietti e abbonamenti disponibili su www.redvalleyfestival.it