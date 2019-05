Angela Nonnis, il 15 maggio i funerali nella cattedrale di Oristano

Nella Chiesa Cattedrale di Oristano, il 15 maggio alle 15,30, ci saranno i funerali della ex sindaco Angela Nonnis, recentemente deceduta a Milano l’undici scorso.

Per chi volesse dare l’estremo saluto alla donna, più rappresentativa della politica oristanese degli ultimi anni, potrà farlo nella camera ardente che domani sarà allestita nella Sala Giudicale del Palazzo degli Scolopi. Per chi volesse renderle l’estremo saluto, lo potrà fare dalle 18 alle 21 di domani e dalle 8,30 alle 14 di mercoledì.

Anche la Presidente della Commissione comunale per le pari opportunità, Alessandra Pusceddu, ha voluto ricordare la figura di Angela Nonnis, che dopo una lunga malattia ha cessato di vivere nei giorni scorsi a Milano: “Angela è stata un esempio per tutte le donne. È riuscita a imporsi in ogni campo in cui si è cimentata – ha detto – senza chiedere niente e senza fare sconti. Ha dimostrato con capacità e caparbietà di saper superare ogni ostacolo, anche e forse soprattutto quelli di genere. Accanto alla Commissione pari opportunità, in ogni angolo di Sardegna, ma anche nelle altre regioni d’Italia e all’estero, per anni ha condotto battaglie contro la violenza sulle donne e per la parità dei diritti, valorizzando la figura e l’opera di Eleonora d’Arborea, antesignana dell’affermazione dei diritti delle donne. Per tutte noi è un dovere dedicarle un commosso ricordo nella certezza che la sua figura saprà ispirare l’azione della Commissione per l’equità e la parità dei generi”.

Alessandra Puxeddu ha concluso evidenziando che Angela Nonnis è stata una fiera interprete delle politiche di parità, negli anni in cui è stata Sindaco di Oristano e ha accompagnato con vigore e originalità, il suo impegno politico e sociale.