Anche Oristano parteciperà a “Buongiorno Ceramica!”

“Buongiorno Ceramica!” è l’evento che ha fatto dell’arte del modellare, cuocere e dipingere, il più gioioso e colorato weekend di primavera. Da venerdì 17 a domenica 19 maggio, per tre giorni la Città ospiterà numerose iniziative per promuovere i preziosi manufatti dei ceramisti oristanesi e per dare spazio alle attività legate alla tradizionale arte del tornio.

“Buongiorno Ceramica! È una felice intuizione dell’Associazione italiana delle Città della Ceramica che per il quinto anno propone un viaggio, ideale ma non solo, attraverso l’Italia del fatto a mano, delle botteghe d’arte e degli atelier d’artista, della creatività che rinnova la tradizione, degli anziani maestri e dei giovani designer – spiega l’Assessore alle attività produttive del Comune di Oristano Pupa Tarantini -. I comuni che aderiscono propongono la loro specificità, il frutto della creatività e del lavoro dei ceramisti in un viaggio che tocca piccoli centri storici e città d’arte, coinvolgendo laboratori e musei, schiudendo le porte delle gallerie contemporanee e aprendo i palazzi”.

“Oristano – grazie alla nascita del Centro di Documentazione sulla Ceramica. Terracotta – si conferma in prima fila nell’azione di promozione di questa straordinaria attività che unisce l’arte all’artigianato – prosegue l’Assessore Tarantini -. La manifestazione si apre anche ad Oristano con la presentazione della Guida “Le Città della Ceramica”, edita da Touring Club Italiano e AiCC. Nel Chiostro dell’Hospitalis troverà posto l’esposizione Crudo, Cotto & Biscotto. Questo il titolo dell’open space artistico realizzato nell’ambito dell’iniziativa nazionale Fame Concreta per raccontare il millenario rapporto tra la ceramica e il cibo eredità della Città dei Figoli e del legame tra tradizione e consumo”.

A Oristano, Buongiorno Ceramica! significa anche esperienza didattica come quella che potranno vivere i ragazzi delle classi prime dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Piazza Manno animato dall’Oristano Ceramic Center in collaborazione con il Liceo Artistico “Carlo Contini”. Spazio poi al rapporto tra ceramica, teatro, musica e danza con lo showloop “Smalti & Suoni” a cura di Alessio Carrus, Valeria Cau e della Banda Santa Cecilia.

Il programma di Oristano

VENERDI 17 MAGGIO – ore 17.30 – ASPETTANDO BUONGIORNO CERAMICA!

BIBLIOTECA COMUNALE DI ORISTANO – AULA CONFERENZE

Presentazione della guida Le Città della Ceramica, a cura dell’AiCC a del TCI

Saluto delle Autorità: Andrea Lutzu, Sindaco di Oristano – Pupa Tarantini, Assessore Comunale all’Artigianato – Salvatore Ferraro, Console TCI Sardegna – Giuseppe Sanna, Ambasciatore AiCC – Antonella Casula, Responsabile del Centro TERRACOTTA

17-18-19 MAGGIO – GOOD MORNING TERRACOTTA!

Laboratorio sperimentale e didattico per allievi ed allieve dell’I. C. n. 1 – Piazza Manno – Oristano a cura del COC – Oristano Ceramic Center, in collaborazione con il Liceo Artistico «Carlo Contini»

FAME CONCRETA 2019

Crudo, cotto & biscotto Openspace d’arte – a cura dei Maestri Ceramisti: C.M.A. – Ceramica Maestri d’Arte, Ceramiche Manis, Ceramiche Artistiche Margherita Pilloni, Ceramiche Artistiche Valentina Pisu, Luce Buio – Caterina Porcu

Hospitalis Sancti Antoni. Inaugurazione: Venerdì 17 maggio – ore 17

SABATO 18 MAGGIO – GOOD NIGHT TERRACOTTA SHOWLOOP SMALTI & SUONI

TEATRO SAN MARTINO – VIA CIUTADELLA DE MENORCA – ORE 19

Musiche e Direzione: Alessio Carrus. Testo e allestimento: Valeria Cau e Giovanni Murru, con il contributo di Mauro Podda e Gianbattista Longu. Voci: Bianca Cabula, Ernesto Cappai, Roberto Manca, Carmen Zuddas – Danza: Sara Giglio. Suoni: Banda Santa Cecilia Oristano – Matias Quiroz