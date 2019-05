Anagrafe canina, nuovo appuntamento con i veterinari Assl Oristano

Si terrà giovedì 9 maggio all’ex mattatoio comunale di Oristano (via Parigi, zona industriale) un nuovo appuntamento organizzato dal Servizio di Igiene degli allevamenti della Ats-Assl Oristano per la microchippatura gratuita dei cani non ancora iscritti all’anagrafe canina.

La prestazione dovrà essere prenotata chiamando il numero 345.6619323 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30. Al momento della prenotazione occorrerà fornire i dati del proprietario, codice fiscale e numero di telefono, e quelli dei cani da anagrafare (data di nascita, nome, sesso, razza).

L’iscrizione all’anagrafe canina, che di norma va effettuata dopo i primi dieci giorni di vita dell’animale e sempre prima di una sua eventuale trasferta o trasferimento di residenza, non solo evita di incorrere nelle sanzioni previste per i proprietari di cani non microchippati, ma consente di rintracciare il proprio amico a quattro zampe in caso di smarrimento o furto.