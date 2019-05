Alternanza Scuola Lavoro, gli stagisti del M. Bartolo di Pachino in visita a Ragusa

Il Michelangelo Bartolo di Pachino il 7 maggio visiteranno alcune strutture ricettive con le tre specializzazioni della ditta C.R.E.A. di Ragusa: Domotica, Audio e Video. Hotel Villa Carlotta****, Centro Polisportivo Basaki e La sede C.R.E.A. grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo scuola Pachino Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sulla Modernizzazione delle Imprese Agricole del Territorio, per gli allievi del III e IV anno dell’ I.T.I.S. “M. Bartolo” di Pachino, lo stage sarà di I livello di 120 ore, in collaborazione con l’azienda C.R.E.A. di Ragusa . Esperto designato dalla C.R.E.A. di Ragusa Salvatore Battaglia e l’Esperto Tecnico aziendale Maurizio Scalone con il Tutor Scolastico Ing. Orazio Di Martino.

Il Corso prevede – Controllo integrato di una azienda agricola integrata con sistemi di “Domotica” un corso rivolto a studenti interessati ad apprendere e accrescere le proprie competenze nel campo dell’automazione e del controllo integrato di una qualsiasi tipologia di uso tramite un impianto domotico.

Durante le visite gli stagisti prederanno visione dei Sistemi Integrati di Domotica, Audio e Video, che hanno elaborato presso i laboratori scolastici e aziendali.