Allestire una cucina da campo

Idee e suggerimenti per cucinare in campeggio

Per chi desidera, almeno quando è possibile, vivere immerso nella natura, una vacanza in campeggio è la scelta ideale, soprattutto se l’itinerario previsto è abbastanza distante dalle grandi città e si snoda, magari, tra boschi e sentieri di montagna. Naturalmente, anche se lo stile di vita di un escursionista non prevede i comfort più convenzionali, questo non significa che il campeggio obblighi a rinunciare alla buona cucina: con un po’ di creatività e di organizzazione, anche una vacanza in tenda o un percorso di trekking permettono di lasciarsi trasportare dal piacere del gusto, adattando la cucina alle esigenze del percorso da compiere.

Un’attrezzatura semplice, leggera e funzionale

L’attrezzatura per allestire la cucina in campeggio varia in dipendenza dello spazio disponibile, del mezzo di trasporto e dell’itinerario: ovviamente, chi viaggia in auto e non ha intenzione di spostarsi dalla destinazione stabilita, può trasportare qualche oggetto in più di chi si muove a piedi e in treno e ha programmato numerose tappe, o di chi ha intenzione di percorrere un lungo sentiero in quota. Un’attrezzatura di base, da trasportare facilmente nello zaino e adatta anche ai percorsi più avventurosi, comprende un fornellino a gas e un recipiente per la cottura, un coltellino svizzero multifunzione, tazza, posate pieghevoli e, per chi non rinuncia al caffè, una moka. In relazione al peso che si è disposti a trasportare, si può aggiungere qualche pentola in più e una griglia per cucinare alla brace. La regola fondamentale è comunque quella di ridurre al minimo l’ingombro, specialmente sui sentieri di montagna, mentre un accessorio indispensabile è la borraccia, indispensabile per rifornirsi di acqua naturale ogni volta in cui si presenta l’occasione. Dedicato all’outdoor, al trekking e allo sport, https://www.addnature.it/escursioni-e-campeggio/tende/tende-gonfiabili.html lo store online addnature propone agli escursionisti un’ampia gamma di tende gonfiabili leggerissime, semplici da montare e pratiche, oltre ad ogni accessorio indispensabile per vivere al meglio la propria avventura.

Sistemi di cottura adatti per il campeggio

In genere, quando si alloggia in tenda, e per cucinare si utilizza il fuoco o, più comunemente, un fornello, i metodi sono due: la pentola o la griglia. Per quanto riguarda l’accensione del fuoco, è opportuno che sia effettuata da un esperto, ed esclusivamente nelle aree in cui è consentito, provvedendo a riparare le fiamme con un piccolo paravento. In alternativa, il fornello a gas è pratico, veloce da accendere e semplice da utilizzare. Entrambi i metodi permettono comunque di cucinare qualsiasi tipo di piatto, dalla pasta, alla carne, ai toast: la scelta varia in relazione alle provviste disponibili e alla possibilità di fare la spesa. Ovviamente è opportuno evitare le preparazioni complicate e non portare con sé troppo provviste, specialmente per le escursioni in quota, dove il peso da trasportare deve essere ridotto al minimo.

Stabilire in anticipo cosa preparare ogni giorno

Chi ha scelto un itinerario distante dai centri abitati, e deve montare ogni sera la tenda in un luogo diverso, è bene che consideri in anticipo di quali alimenti avrà bisogno durante il percorso, prestando attenzione ai tempi e alle condizioni di conservazione. In queste situazioni è opportuno portare con sé solo prodotti che non richiedano di essere conservati in frigorifero, e un discreto quantitativo di snack energetici, frutta secca, barrette di cereali e cioccolato, utili specialmente durante i lunghi tratti di strada a piedi.