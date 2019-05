Alghero. La Web Project Sottorete organizza un Triangolare di Volley

Domenica 12 maggio palestra di via Diez, 9

Il campionato di 1° divisione maschile di pallavolo si è oramai concluso da una settimana, ma la voglia di giocare a volley e di stare insieme è tanta.

Per questo gli Algheresi della Web Project Sottorete ci mettono una pezza e organizzano un triangolare, tra le prime tre classificate del giron:. La Smeralda di Ossi, prima in classifica, La Sottorete Alghero seconda e la New Volley Ozieri terza classificata.

Una giornata aperta a tutti, dove si giocherà per divertirsi, dove il premio sarà lo sport.

Le gare inizieranno alle ore 15,00 di domenica 12 maggio e si disputeranno ad Alghero nella palestra di via Diez n.9 presso l’istituto tecnico.

Le partire si giocheranno al meglio dei due set con tie break a 15. A seguire il consueto terzo tempo, aperto a tutti i partecipanti e il pubblico.