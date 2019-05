Alghero. Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per il candidato sindaco Mario Conoci

La scelta di Mario Conoci, il nostro candidato a sindaco, costituisce un importante passo avanti che suggella la volontà unanime dell’intera coalizione di superare le differenti posizioni per concentrarsi , finalmente, sulla proposta politica da sottoporre agli algheresi.”

Queste sono le dichiarazioni di Ennio Ballarini e di Emanuele Beccu rispettivamente coordinatore algherese e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e di Marco Di Gangi , presidente di Azione Alghero che con il partito di Giorgia Meloni costituirà una lista comune per le prossime elezioni comunali algheresi.

“Al momento opportuno Fratelli d’Italia e Marco Di Gangi, inizialmente proposto quale suo candidato a Sindaco dal partito, hanno fatto un passo indietro per facilitare la soluzione della complessa vicenda legata alla scelta del prossimo sindaco di Alghero” evidenziano Emanuele Beccu e Ennio Ballarini, ” una scelta che evidenzia il senso di responsabilità che caratterizza sempre la nostra azione politica”.

“Fratelli d’Italia darà il proprio contributo all’affermazione del progetto politico della coalizione con l’apporto di idee e di specifiche proposte nei diversi ambiti in cui si articola il programma amministrativo.

Particolare attenzione sarà riposta sui temi cruciali nell’agenda politica, da quelli legati allo sviluppo economico, ad iniziare dal turismo, a quelli legati al benessere dei nostri concittadini: sanità, cura e attenzione per gli anziani per i giovani e le famiglie, oltre che per il decoro cittadino e, più in generale, per ogni azione tesa a implementare la qualità della vita di residenti ed ospiti della nostra Città.

Il nostro ruolo sarà certamente un ruolo attivo e vorremo, con i nostri alleati e con la sapiente regia del nostro sindaco svolgere la nostra parte per costruire un futuro più solido per Alghero e per i suoi cittadini. ” concludono Ballarini e Di Gangi.