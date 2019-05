Alghero: domani al via il JazzAlguer

Prende il via domani – lunedì 13 maggio – la prevendita dei biglietti per gli ultimi due, imperdibili concerti nel cartellone della seconda edizione di JazzAlguer , la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall’associazione Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu . Protagonisti di quello in programma il 29 giugno alle Tenute Sella & Mosca (a una decina di chilometri da Alghero), un’autentica icona della canzone d’autore come Gino Paoli e un pianista lirico e raffinato come Danilo Rea , nome di primo piano della scena jazzistica nazionale. Il loro live “ Due come noi che… ” si presenta come un concerto unico ed emozionante, a base di voce, pianoforte e improvvisazione, su una scaletta aperta che si rinnova di volta in volta con brani tratti dai tre dischi pubblicati dal duo. I biglietti si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito Box Office Sardegna : un posto nel primo settore costa 30 euro (più 2,50 euro di diritti di prevendita); 25 euro (più diritti di prevendita) nel secondo e terzo settore.

Si pagano invece 20 euro (più diritti di prevendita) in tutti i settori per il concerto di Bill Frisell , atteso il 7 luglio, sempre alle Tenute Sella & Mosca , per chiudere in bellezza questa seconda edizione di JazzAlguer in trio con Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Bill Frisell è uno di quei musicisti che si riconoscono immediatamente all’ascolto per lo stile e il timbro inconfondibile del suo strumento. Nel corso di una carriera artistica ultraquarantennale, costellata di dischi e riconoscimenti prestigiosi, il chitarrista americano (nato a Baltimora nel 1951) ha attraversato generi e stili lavorando con i musicisti più diversi. Ma è con la sua attività da leader che ha ottenuto i maggiori consensi, affermandosi come uno dei più ricercati artisti dello strumento a corde della scena musicale contemporanea grazie a un’abile fusione di rock, country, jazz e blues, secondo una ricetta di cui è un raffinato e originale interprete.