Ad Olbia e Oristano corsi gratuiti finanziati dalla Regione per l’utilizzo del drone in agricoltura

Trenta posti disponibili, per corsi gratuiti per l’utilizzo del drone in agricoltura finanziati dalla Regione e rivolti ai disoccupati.

Formatica, in collaborazione con Cospes Salesiani Sardegna di Sassari, Cna Gallura e Polo di Navacchio Spa, ha scelto di puntare sui droni, come strumenti di precisione in agricoltura, per aiutare maggiorenni disoccupati, inattivi e inoccupati a trovare una nuova strada per la ricerca di un impiego.

Il corso Uso del Drone in agricoltura di precisione, la cui scadenza delle iscrizioni è fissata per il prossimo 18 giugno, è gratuito per chi partecipa, in quanto finanziato con risorse previste per il Programma Operativo Regionale 2014/2020 e cofinanziato al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Le sedi del corso saranno due: a Olbia, presso l’aeroporto della Costa Smeralda, e a Oristano in Vico Mariano IV, 8.

Per ogni sede ci sono 15 posti disponibili e la possibilità di partecipazione per tre uditori. Il corso si snoda su 432 ore tra aula e stage che partiranno dal prossimo settembre e termineranno entro giugno 2020. Tra queste 112 ore saranno svolte per compiere un tirocinio in aziende del territorio.

Al termine del corso i partecipanti potranno sostenere l’esame per ottenere la qualifica Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto): il patentino per pilotare il drone previsto dalla legge.

Il percorso fa parte del più ampio progetto Agritour promosso all’interno dell’Avviso della Regione Sardegna Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy (Proposta progettuale Linea A.2 “Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo”).

“L’agricoltura di precisione – spiega Daniela Palma, coordinatrice del corso per Formatica – rappresenta attualmente uno degli ambiti più esplorati dalle startup del settore agrifood e dagli investitori. Alcune aziende agricole sarde cominciano a sperimentarne i benefici in termini di riduzione dei costi, di qualità e resa del raccolto, oltre che di minor impatto ambientale“.

Per avere maggiori informazioni sui corsi ci si può collegare ai siti: www.progettoagritour.it e www.formatica.it/home-progetto-agritour/ .

La referente Daniela Palma può essere contattata per mail a palma@formatica.it oppure al numero 050/580187.