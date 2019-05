Ad Alghero ritorna l’appuntamento “Un Caffè con Emiliano” Piras rappresentante della lista Noi con Alghero

Dopo la piacevole ed interessante esperienza del 2014 riprendono martedì prossimo gli appuntamenti di Un Caffè con Emiliano.

Ora, in seguito a cinque anni di lavoro all’interno del consiglio comunale e come vicepresidente delle commissioni Bilancio, Lavori pubblici, Turismo e Commercio, Emiliano Piras si ripresenta agli elettori creando la lista Noi con Alghero con un progetto cucito sulla città e per l’intera comunità.

Nella scorsa campagna elettorale il candidato Emiliano Piras aveva incontrato cittadini e cittadine in tutti i quartieri della città, ricevuto suggerimenti ed approfondito le tematiche dello sviluppo del territorio, quelle ambientali, della mobilità e del turismo.

Gli incontro Un Caffè con Emiliano saranno anche quest’anno l’occasione per scoprire il progetto quartiere per quartiere, ricevere idee e vivere la quotidianità dei cittadini che lavorano, sperano e progettano il loro futuro nel comune di Alghero.

Le date dei caffè saranno rese note settimana per settimana.