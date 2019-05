Acquapendente (Vt). Consorzio Parsifal, nel 2018 il valore della produzione sfiora quota 25 milioni

Tema principale dell’incontro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, che evidenzia un risultato d’esercizio positivo di 102.975 euro.

Sia in termini di volumi che di margini, Parsifal è riuscito, pure nell’esercizio appena trascorso, a capitalizzare, in linea con i precedenti, una sufficiente crescita. Un dato soddisfacente se si considera il trend dell’economia nazionale, gli investimenti sostenuti in innovazione e sviluppo e la diminuzione, ai minimi delle nostre serie storiche, della spettanza consortile sugli appalti in gestione.

I risultati sono presto detti: il valore della produzione di Parsifal ha quasi raggiunto i 25 milioni di euro, la patrimonialità propria del consorzio si conferma buona, con un leverage di poco superiore al 10%, e la liquidità migliora.

Ecco, nel dettaglio, i valori conseguiti dal Consorzio nell’anno 2018.

Stato patrimoniale – Attivo

crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti: 12.423 euro

immobilizzazioni: 578.910 euro

attivo circolante: 13.959.323 euro

ratei e risconti: 115.834 euro

totale attività: 14.666.490 euro

Stato patrimoniale – Passivo

patrimonio netto: 1.564.907 euro, di cui

utile esercizio: 102.975 euro

fondo per rischi ed oneri: 617.722 euro

trattamento di fine rapporto: 119.857 euro

debiti: 12.025.652 euro

ratei e risconti: 338.442 euro

totale passività: 14.666.490 euro

Conto economico

valore della produzione: 24.933.658 euro

costi della produzione: 24.779.942 euro

differenza: 153.716 euro

altri proventi finanziari: 16.956 euro

oneri finanziari: 21.684 euro

imposte sul reddito: 46.013 euro

utile d’esercizio: 102.975 euro

«Non è semplice – ha detto il presidente Daniele Del Monaco – rivolgere lo sguardo al futuro, anche relativamente prossimo, ed aver chiari scenari e prospettive che incideranno sul lavoro che affronteremo nei mesi e negli anni a venire. A tutta prima ci sembra che, ancora una volta, dovremo operare controcorrente. Ma sempre più spesso abbiamo prove concrete di vicinanza e di stima che ci danno motivazione e forza per avviare e potenziare nuove e comprovate collaborazioni con chi, come noi, non ha paura degli altri ed anzi conserva una gran voglia di costruire insieme cooperando».

Nel 2018 Parsifal ha messo in pista nuove iniziative imprenditoriali, attivando varie società che stanno cominciando a dare, oltre alla tradizionale forma consortile, un assetto di gruppo:

– Sport popolare, che diventerà il punto di riferimento di Parsifal nell’offerta di servizi di eduntainment, ha avviato le sue attività;

– Nuovenal, la società veicolo che realizzerà un progetto di rigenerazione urbana nel centro della città di Frosinone, ha finalmente ricevuto l’approvazione della variante al project financing aggiudicato molti anni fa;

– ComeTe, un contratto di rete per realizzare servizi di cura in ambito privato in sinergia con altre 14 cooperative sociali italiane, anche grazie al welfare aziendale;

– Tecla, un’agenzia per la ricerca e selezione di assistenti familiari e babysitter che ha la sua sede centrale a Bologna ed altri cinque sportelli in quattro regioni;

– Io Studio Italiano: una scuola di lingua italiana destinata prioritariamente agli studenti asiatici.

Non finisce qui, perché sono in cantiere altri progetti in campo sanitario e sociale. A breve arriverà il momento di svelarli. Stay tuned!