In uscita il 27 maggio in radio e sui digital stores Romance, esordio discografico del duo Abysso, cha ha voluto omaggiare la band giapponese BUCK-TICK reinterpretando il celebre brano del 2005 dei pionieri del visual kei.

Il singolo Romance, accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia del duo, è prodotto e distribuito dall’etichetta La Stanza Nascosta Records del musicista toscano Salvatore Papotto, che ha curato anche gli arrangiamenti del brano.

“Per il nostro esordio discografico- raccontano EryaV & Amavy- abbiamo voluto omaggiare i BUCK-TICK, il cui ascolto è fondamentale nella costruzione/evoluzione del nostro percorso artistico.

Amiamo tutta la loro produzione e, più in generale, siamo estremamente legate alla cultura giapponese, che esercita su di noi una fascinazione particolare.

Gli arrangiamenti del brano sono curati dal musicista e produttore Salvatore Papotto che, senza stravolgere la linea melodica e armonica del brano originale, ha voluto “valorizzare le timbriche delle due vocalist, indubbiamente singolari, cercando di trasporre nella veste musicale tutta la carica di mistero, ambivalenza, potenza, eleganza ed istintualità dispiegata dalla due voci.

“Il leggero suono di rientro delle casse- prosegue Papotto- contribuisce alla creazione di un tappeto di sottofondo di impronta gotica, punteggiato di disturbi sonori dall’effetto straniante.”

Atmosfere crepuscolari e rarefatte di derivazione dark-wave e distorsioni noise si incontrano in un sound sperimentale, che intreccia con eleganza trame opalescenti ed oscure dando vita a suggestioni inedite.

Mimando la riproduzione delle registrazioni vhs, soggetta a tutte quelle variazioni cromatiche, rallentamenti e scatti tipici delle apparecchiature analogiche e simulando il progressivo deterioramento della pellicola, abbiamo voluto realizzare una trasposizione visiva dell’effetto di disturbo sonoro presente nel brano- raccontano EryaV & Amavy.

Il videoclip è giocato su di una intima corrispondenza tra livello visivo ed effetto sonoro, che trascende la mera traslazione caricandosi di simbolismi ulteriori; così anche le tecniche di ripresa, incentrate sul macro, sono funzionali alla valorizzazione del dettaglio come cifra stilistico-esistenziale

Abysso è un duo artistico composto da Eryav e Amavy.

Il progetto Abysso oltrepassa la dimensione della mera collaborazione, traducendosi in una autentica simbiosi artistica. La metafora dell’unisono e del sincronico si pone a monte di un amalgama coerente di stili musicali eterogenei: visual kei, rock and roll, post-punk, new wave, rock gotico, Japanese rock si accostano a sonorità di stampo ambient, fusion e industrial, sorrette da un impianto testuale dalla forte vocazione poetica e immaginifica.

Con la finalità della creazione di un concept artistico a tutto tondo, il duo cura con certosina attenzione l’aspetto visivo e scenografico, pervenendo ad un bilanciamento alchemico di immagine e musica.

