Abbasanta, all’Agorà su Sessantotto di Costantina Frau

Un background che è anche luogo geografico amato e idealizzato, dove è nata la protagonista di questa storia, che suo malgrado, è costretta a confrontarsi e a scontrarsi con l’universo esterno, tumultuoso e spersonalizzante per eccellenza, rappresentato da un anno e da un’epoca che hanno saputo cambiare il mondo.

Davanti a un tale sconvolgimento di tutti gli schemi e delle convenzioni conosciute, capire cosa riserverà il futuro, non sarà compito facile per nessuno, ma alla studentessa universitaria, emigrata a Roma, carica di dubbi, di sogni e di speranze, non basterà neppure immergersi nella lettura di Gramsci, di Marcuse, di Mao, di Aldo Capitini, il pacifista, per trovare conforto.

La giovane protagonista, invece, sarà quasi costretta a fermarsi, voltarsi proprio verso quel privato passato agro-pastorale di provenienza, anche a studiarlo con maggiore convinzione nella sua ritrovata qualità di colonna portante, saggia, diversa, ma ancora in grado di restituire un senso alle cose.

Da tutte queste considerazioni, si capisce come Costantina Frau, di un anno molto significativo come il 1968, tragga delle conclusioni che trasferisce in questa sua splendida opera, che ci aiuterà a capire, tutto quello che ne è derivato in questi cinquanta anni di storia italiana.

Gian Piero Pinna