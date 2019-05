A Sassari torna la rassegna letteraria GialloNoir – Brividi d’estate

La micro-rassegna letteraria GialloNoir – Brividi d’estate con sede nella Libreria Azuni, in viale Mancini 15, a Sassari, dedicata al giallo e al noir, arriva quest anno alla sua decima edizione.

L’evento dedicato al giallo e al nero si svilupperà in quattro appuntamenti, con inizio il 10 maggio e termine il 27 giugno. Nello specifico verranno analizzati i racconti di quattro autori diversi come il nero metropolitano e implacabile di Andrea Cotti; il nero storico e sorprendente di Mauro Pusceddu; il nero ancestrale e rituale di Piergiorgio Pulixi e il nero misterioso e surreale di Francesco Aloe che genereranno le molteplici sfumature di un genere che ancora oggi non smette mai di appassionare.

Nello specifico il calendario della Decima Edizione di GIALLONOIR- BRIVIDI D’ESTATE è il seguente:

– venerdì 10 maggio, h.18.30: Andrea Cotti presenta Il cinese (Rizzoli)

– giovedì 16 maggio, h.18.30: Mauro Pusceddu presenta La paraninfa (Il Maestrale)

– mercoledì 12 giugno, h.18.00: Piergiorgio Pulixi presenta L’isola delle anime (Rizzoli), presso la Biblioteca Comunale di Ossi.

– giovedì 27 giugno, h.19.00: Francesco Aloe presenta Aspetta l’inverno (Aliberti)

GialloNoir – Brividi d’estate, è una piccola rassegna annuale nata nel 2010 e nella quale hanno trovato spazio non solo romanzieri, ma anche fumettisti, musicisti, autori e registi di webserie, che attraverso l’incontro delle loro opere e i loro diversi linguaggi hanno generato una vera e propria operazione meticcia. Sono stati ospiti di GialloNoir nomi dal calibro di Alberto Capitta, Bruno Enna e Fabio Valdambrini, Carlo Deffenu, Ciro Auriemma, Eugenio Annichiarico e Antonio Bachis, Fabio Deotto, Gavino Zucca, Giampaolo Simi, Gian Luca Campagna e Roberto Gabriele, Gianfranco Cambosu, Gianmichele Lisai, Gianni Marilotti, Gianni Pesce, Gianni Tetti con Luca Usai e Antonio Lucchi, Gianni Zanata, Leonardo Casula, Leonardo Palmisano, Lorenzo Palloni, Luigi R. Carrino, Marco

Cubeddu, Marco Porru, Marilù Oliva, Matteo Strukul, Michele Gagliani, Francesco Bellu e Giuseppe Bulla, Pasquale Ruju, Renato Troffa, Riccardo Gazzaniga, Roberto Alba, Roberto Costantini, Sergio Gerasi con i 200 Bullets, Sergio Paoli, Stefania Divertito, Tersite Rossi e infine Vindice Lecis.