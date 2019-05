A Oristano i “Laboratori di orientamento Your First EURES Job 6.0”

È l’obiettivo dei 4 “Laboratori di orientamento Your First EURES Job 6.0” che si terranno a Oristano nelle prossime settimane.

Primo appuntamento il 13 Giugno

I laboratori sono promossi da Eurodesk Italy attraverso i Punti Locali di Oristano (Comune di Oristano -Sportello Lavoro) e di Cagliari (Servizio Comunicazione – URP della Regione Autonoma della Sardegna), in collaborazione con la Rete EURES Italia (Anpal – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro)

I giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano partecipare all’incontro, devono registrarsi tramite il seguente link: https://www.eurodesk.it/yfej-registrazione

La partecipazione ai Laboratori è gratuita ed obbligatoria, i posti sono limitati.

Il Laboratorio della durata di 4 ore prevede una parte informativa sulle finalità e caratteristiche di Your First EURES Job 6.0 e una parte formativa, dedicata all’ empowerment dei partecipanti. Questa parte è finalizzata a stimolare i partecipanti a scegliere in modo consapevole e mirato il progetto di mobilità nell’ambito di Your First EURES Job 6.0.

Your First EURES Job è un progetto finanziato dal Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e ha l’obiettivo di aiutare i giovani di nazionalità di uno dei 28 stati UE, Islanda e Norvegia, ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o tirocinio in un paese europeo della durata tra i 3 e i 6 mesi.

La partecipazione ai Laboratori è gratuita, ma i posti sono limitati, pertanto è necessario registrarsi attraverso il link: https://www.eurodesk.it/yfej-registrazione.

Il modulo di registrazione sarà attivo sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti attesi (30).