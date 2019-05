A Nuoro “Solo il silenzio”

Le celebri rappresentazioni realizzate da Panzino solo pochi anni fa si legano alle opere inedite di Serreli,

ultime nate della produzione Ikigai, presentata in anteprima a Milano e già richieste per un’importante mostra in Cina.

Le foglie sono il respiro del mondo, metafora della vita umana e del cambiamento fisico a cui tutti gli esseri viventi sono soggetti.

Questo silenzioso e lento mutamento, è raccontato in mostra attraverso le carte incise dell’artista sassarese Igino Panzino, (dove colori e forme, lontani dalla realtà scientifica, sono il mezzo per arrivare alla purezza formale) e da Maria Jole Serreli, che torna alla pittura dopo le sperimentazioni di FiberArt, mai completamente abbandonate, il filo rosso che ha caratterizzato la sua produzione degli ultimi anni scompare e resta il colore impresso dalle foglie, sulle tele.

Il finissage sarà un’occasione unica per avere il catalogo della mostra autografato dagli artisti e per poterli ascoltare, immersi nelle loro opere, raccontare del loro lavoro. Verrà inoltre presentata un’opera dell’artista Igino Panzino, che verrà aggiunta all’esposizione solo per la serata di sabato.

Solo il silenzio

Opere di Igino Panzino e Maria Jole Serreli

MANCASPAZIO

Via della Pietà 11, Nuoro

20 Aprile – 4 Maggio

Venerdì e Sabato dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Vernissage Sabato 20 Aprile ore 18:30

Finissage Sabato 5 Maggio ore 18:30

A cura di Chiara Manca