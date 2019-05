A Nuoro l’evento informativo “Piante officinali: benefici per la salute e reazioni avverse…”

Il Corso teorico-pratico riserva 5 i posti disponibili per partecipanti esterni all’ATS Sardegna.

Obiettivo principale è far acquisire agli operatori addetti alla sorveglianza e controllo ufficiale conoscenze e strumenti che consentano di valutare la sicurezza dei prodotti di origine naturale, utilizzati in campo fitoterapico e alimentare, riconoscere eventuali reazioni avverse al fine di evitare pericoli per la salute determinati dal consumo incauto di prodotti naturali.

Il Corso è articolato in: 1° giornata parte teorica – 2° giornata parte pratica, che consiste in un’escursione per la raccolta delle piante officinali e delle erbe spontanee che saranno oggetto della prova pratica dei discenti, prevista nel pomeriggio.

Per i partecipanti esterni è prevista una quota iscrizione di € 50,00 da versare sul Conto ordinario Banco di Sardegna intestato ATS Sardegna – ASSL Nuoro – C/C 429 – 70624544 – IBAN IT44A0101517203000070624544.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e i non ammessi alla partecipazione (eccedenti il numero dei corsisti stabilito) saranno avvisati via mail – I partecipanti esterni dovranno effettuare il versamento della quota iscrizione dopo aver ricevuto conferma dell’ammissione alla partecipazione.