A Massafra la 22° edizione del Magna Grecia Awards

Nella località di Massafra, presso Taranto sono stati assegnati i riconoscimenti alla 22° edizione del Magna Grecia Awards.

Sabato 18 maggio 2019 si è tenuta, presso il Teatro Comunale di Massafra, in provincia di Taranto, la 22° edizione dei MAGNA GRECIA AWARDS, manifestazione ideata e diretta dallo scrittore Fabio Salvatore che ha come sottotitolo Tu che mi capisci.

L’edizione di quest’anno è completamente declinata al femminile e ha previsto l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti a donne che si sono contraddistinte in ambito culturale, sociale, civile e artistico.

Il Presidente d’edizione 2019 del Magna Grecia Award è da quest’anno Barbara Benedettelli, scrittrice e giornalista, da sempre impegnata attivamente nel sociale.

La madrina d’eccezione dell’evento è Lorella Cuccarini, ormai da anni ambasciatrice straordinaria della manifestazione.

Il Magna Grecia Awards rinnova, quest’anno, la sua partnership solidale con 30 Ore per la Vita, sostenendo il progetto in favore dell’AISM, attraverso l’istituzione di un comitato charity coordinato da Maria Teresa Trenta.

Magna Grecia Award si muove dunque per sostenere un territorio fantastico come quello della Puglia, culla natale di tantissimi personaggi dello spettacolo e di spicco nel panorama culturale nazionale.

Sono stati tantissimi i vip premiati, che son stati accolti da una folla urlante ed impazzita di gioia per la super attesa manifestazione; tra questi troviamo Cristiano Caccamo, Aurora Ruffino. Elisa Maino, Simona Cavallari, Barbara Foria che ha ricevuto il Premio “Maska” e ancora Cristina Parodi che ha ricevuto il premio “Clio”.

L’evento si è concluso con la premiazione di Fiammetta Borsellino che ha ricevuto il Premio Eccellenza Franco Salvatore in onore della fiducia nello Stato che ha sempre contraddistinto l’attività del suo papà e dell’eredità morale più grande Fiammetta ha ricevuto e custodito. Per questo altissimo è l’impegno morale e civile vissuto come figlia vittima di una strage che ha sconvolto la storia della nostra Repubblica. Mafia. Crudeltà. Via D’Amelio.