A Ittiri approda lo spettacolo “Era l’allodola?”

“Era l’allodola?”, lo spettacolo finalista e vincitore del premio come miglior attore protagonista al “Roma Comic OFF Festival 2018”, farà tappa nei prossimo giorni a Ittiri. Sarà in scena il prossimo 4 maggio, al Teatro Comunale di via XXV luglio alle ore 21,00.

William Shakespeare versus il suo analista. Il tormentato e sedicente bardo attraversa un momento di crisi e porta in superficie uno degli interrogativi più ambigui del suo repertorio: Era l’allodola? Un irriverente gioco delle parti dove l’amore descrive la follia e la follia fa sbocciare l’amore, conducendo lo spettatore a ritmo serrato verso il terreno dell’assurdo e dell’illogicità.

Le tragicomiche conversazioni di un uomo innamorato, scritte dirette ed interpretate da Daniele Monachella e Carlo Valle, hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica nelle rappresentazioni ospitate in diversi centri dell’isola tra l’estate e l’autunno. Successo confermato poi anche a livello nazionale con l’inserimento all’interno del prestigioso festival della comicità di Roma. “Era l’allodola?”, come detto, ha anche ricevuto uno dei riconoscimenti più importanti, quello al miglior attore protagonista che la giuria ha assegnato a Daniele Monachella.

“Siamo felici e soddisfatti di portare il nostro spettacolo anche a Ittiri. Il nostro tour nell’isola prosegue e tocca un altro comune del Nord dell’isola, con la speranza di confermare il successo e l’apprezzamento ottenuto anche nelle ultime rappresentazioni a Ossi”, afferma Daniele Monachella di MAB Teatro.

“Sin dalle prime uscite “Era l’allodola?” si è rivelata una commedia adatta a tutte le età, Ci piace l’idea di riuscire a divertire ma anche di far riflettere, giocando sui dubbi e sugli interrogativi in modo ironico. Forti di questi risultati stiamo aggiungendo ulteriori tappe anche grazie ad un positivo passa parola che si è creato sin da subito.”

“Era l’allodola?” è una produzione di Mab Teatro col contributo della Fondazione di Sardegna e col Patrocinio dello IASEMS Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies.

Per Informazioni e prevendite si può telefonare ai numeri: 079 9941898/349 8236007