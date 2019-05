A Cagliari un laboratorio di sensibilizzazione alla lingua dei segni

EFYS con la Biblioteca del Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni in collaborazione con Inmediazione organizzano il Laboratorio di sensibilizzazione alla sordità e pratica LIS (Lingua dei Segni Italiana) rivolto a tutti coloro che sono curiosi di scoprire il mondo dei sordi e della lingua dei segni (dai 13 anni in su).

Il laboratorio sarà condotto da un interprete LIS professionista. L’obiettivo principale è di avvicinare i partecipanti alla sordità e alla LIS, alternando momenti di approccio teorico, anche attraverso la visione di brevi filmati, a momenti pratici durante i quali i partecipanti scopriranno la dimensione della lingua segnata e impareranno alcuni segni e frasi che consentiranno all’allievo di sapersi presentare a una persona sorda segnante.

I saluti

La dattilologia

Il nome in dattilologia e il nome segno

I numeri

La famiglia

I giorni della settimana e i mesi dell’anno

Il lavoro/lo studio

La durata è di 8 ore che si svolgeranno martedì 18, giovedì 20, martedì 25 e giovedì 27 giugno 2019 dalle 18.00 alle 20.00 presso il Centro di Quartiere in Piazza Savoia 4. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi contattandoci via mail assoc.efys@gmail.com o via telefono 334 9608170.

La Biblioteca del Centro di Quartiere conta più di 2000 volumi per bambini, ragazzi e adulti, disponibili per il prestito e la libera consultazione. La sua finalità è offrire uno spazio di incontro interculturale e intergenerazionale che faciliti l’accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all’informazione, per assicurare la partecipazione attiva e il rafforzamento di una società democratica, così come auspicato nel manifesto Unesco delle biblioteche pubbliche.

Il Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni è un progetto dell’Associazione Efys Onlus finanziato dal Comune di Cagliari – Assessorato alle Politiche Sociali, Legge 285/97 “Diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. Il Centro è uno spazio aggregativo, fruibile e inclusivo di promozione sociale e culturale per minori, le loro famiglie e la comunità cittadina. Offre quotidianamente un servizio educativo e ludico-ricreativo per minori dai 5 ai 17 anni.