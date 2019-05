A Cagliari il 37° Festival Internazionale European Jazz Expo

Il leggendario pianista e compositore americano Herbie Hancock arriva a Cagliari il 30 ottobre.

Hancock suonerà alla Fiera di Cagliari e inaugurerà la 37ma edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo, che proseguirà poi dal 31 ottobre al 3 novembre sul palcoscenico del teatro Massimo di Cagliari.

Un’edizione speciale quella di quest’anno, che cade nel ventennale della scomparsa di Alberto Rodriguez, fine intellettuale e giornalista, grande ispiratore del Festival Jazz in Sardegna.

Come annunciato dal management dell’artista, il tour europeo partirà il 26 ottobre da Barcellona. Cagliari è stata confermata come la prima delle tre tappe del tour italiano.

Ad accompagnare Hancock, un prestigioso quartetto la cui line-up sarà comunicata nei

prossimi giorni.

La prevendita degli abbonamenti e dei biglietti per i concerti del Festival partirà il 27 maggio.

Le modalità saranno comunicate sul sito www.jazzinsardegna.com

Sullo stesso sito nei prossimi giorni sarà possibile, con una semplice registrazione, acquisire da subito un diritto di priorità per prenotare l’abbonamento al Festival.