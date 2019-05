A Cagliari il 10 maggio un seminario dell’Asaf sulla Certificazione delle competenze

Saranno gli esperti della parte pubblica e privata a confrontarsi, il prossimo venerdì 10 a partire dalle ore 9.00 nella sala convegni del T-Hotel a Cagliari, sul tema della Certificazione delle competenze, che ha quasi del tutto sostituito il vecchio sistema della certificazione della Qualifica, prevista dal vecchio Collocamento come unico titolo utile all’iscrizione nelle liste di disoccupazione.

Organizzato dall’Asaf, associazione che raggruppa numerose Agenzie di Formazione, tra le quali il Centro Professionale Europeo Leonardo, Promoform, Insight, Exfor, GAP, Lariso, Isogea, Casa di Carità Arti e Mestieri, il Seminario propone l’avvio di un confronto collaborativo sul nuovo Repertorio delle Professioni tra la Regione, chiamata – attraverso l’assessorato del Lavoro e Formazione Professionale – all’applicazione dei nuovi indirizzi, l’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro – chiamata ad applicare la materia attraverso i Centri per l’impiego e il mondo delle imprese, della cooperazione e le Agenzie formative, che gestiscono i percorsi di formazione e la certificazione finale delle competenze e delle abilità acquisite durante le attività in esecuzione, molte delle quali risultano ancora legate al vecchio sistema della qualifica.

La giornata costituirà inoltre l’occasione di procedere a un’attenta riflessione sulla certificazione delle cosiddette competenze non formali, vale a dire la certificazione di quelle competenze sino ad oggi ritenute minime o marginali del sistema che possono invece costituire per talune categorie di giovani e disoccupati di lunga durata, l’occasione giusta per mettersi o ri-mettersi in gioco in ambito lavorativo.

Al Seminario parteciperanno anche le altre rappresentanze di categoria, Cesfop e Coreform che assieme all’organizzatrice Asaf risultano le rappresentanze ufficiali del Sistema delle Agenzie di Formazione riconosciute dalla Regione Sardegna.