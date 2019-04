Vandalizzata la Cabinedda di Dorgali (Nu). Parte un crowdfunding per ripararla

L’opera artistica, che incornicia il paesaggio, è stata progettata dall’architetto Davide Fancello: si tratta di una microarchitettura nata dalla necessità di sostituire una pensilina dell’autobus. Un luogo diventato anche un belvedere, un punto di sosta e riflessione.

Ma anche un punto di condivisione e aggregazione sociale: “La cabinedda è frequentata da anziani, giovani e giovanissimi a tutte le ore della giornata. Rappresenta un simbolo e un luogo di incontro per i dorgalesi e non” spiega sulla pagina GoFundMe il team di raccolta fondi.

Centinaia le immagini dell’opera sui social media, tra cui instagram. Nel 2018 la Cabinedda è stata selezionata alla XV Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia per il progetto “Arcipelago Italia” del curatore Mario Cucinella.

Adesso serve l’aiuto di tutti dopo un episodio di vandalismo proprio ai danni della struttura. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per far tornare come nuova la Cabinedda. La campagna di crowdfunding è raggiungibile al link www.gofundme.com/cabinedda-un-luogo-per-tutti-sosteniamola.